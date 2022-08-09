Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú habló con varios reporteros acerca de la enfermedad que padece desde hace varios años. ¿Qué enfermedad es y cómo es que la ha podido tratar?
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.
Paty Cantú y la fuerte enfermedad que padece.