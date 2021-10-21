FOTOS: Bárbara de Regil se encontró a Arnold Schwarzenegger en el gimnasio.

Bárbara de Regil es conocida por ser una de las personalidades que más impulsa el mundo del fitness. Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, se coloca como una de las influencers con más impacto en dicho mundo. La actriz, también no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar su escultural cuerpo. Su abdomen es uno de los más valorados en México, inspiración para varias niñas que sueñan en esculpirse de dicha manera.

No te pierdas: FOTOS: Sebastián Zurita se prepara para aparecer en Luis Miguel la serie.

No es raro que a Bárbara se le acerquen decenas de personas para pedirle una foto o un autógrafo. Ella está acostumbrada en ser el centro de atención allá a donde va. Sin embargo, cuando se encontraba entrenando en un prestigioso gimnasio de la ciudad de Los Ángeles, fue ella la que se convirtió en una fan.

Al centro de ejercicio a la que ella acostumbra a ir en los Estados Unidos, también va comúnmente un tal Arnold Schwarzenegger. El “Gobernator”, a pesar de su edad, sigue intentando mantenerse en la mejor forma posible, por lo que trabaja su cuerpo prácticamente todos los días.

Fue en ese gimnasio donde ambos actores coincidieron. Bárbara al ver a la estrella de Hollywood, y uno de sus ídolos, se acercó sin tapujos a pedirle una foto. Arnold aceptó sin problemas, pero sólo si ella esperaba a que el hombre acabara con su rutina de ejercicios.

Te puede interesar: FOTOS: Evaluna celebra su embarazo con un nuevo sencillo.

Por fin cuando el actor terminó, Bárbara de Regil consiguió su foto y, en sus palabras, entendiendo lo que algunas de sus fans pasan al pedir una foto. Ahora que dicho sucedió, no se duda que ella volverá a dicho gimnasio más seguido. Por lo pronto, la mexicana se prepara para estrenar su primera película en Hollywood.