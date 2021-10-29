FOTOS: Karol Sevilla sufre de una enfermedad cardíaca.

Aunque parezca increíble, Karol Sevilla tiene una enfermedad cardíaca. La artista tiene una extraña arritmia que causa que su corazón bombee en ritmos distintos. Karol, en el momento en que se empieza a estresar puede sufrir mareos o algún tipo de ataque.

El inicio de esto se dio cuando ella sufrió un desmayo repentino. Luego de hacerse varios análisis y visitar más de una vez al doctor, la cantante fue diagnosticada de esta enfermedad. Aunque por ahora no corre peligro, esto podría agravarse si no le da los cuidados correctos.

Te puede interesar: FOTOS: Alejandro Fernández sorprende a su público con Christian Nodal.

Parte importante para que Karol no tenga ningún problema con la enfermedad, pasa por el cambio de hábitos. Ella contrató a un entrenador personal para ayudarle con la alimentación. Comer de manera balanceada y en los tiempos correctos es algo que la artista no tenía como rutina, factor importantísimo para que se desarrollara la enfermedad.

A partir de ahora Karol está enfocada en cambiar poco a poco los hábitos que le hicieron daño. El estrés también es un aspecto en el que precisamente tiene que trabajar, ya que es el factor detonante de un posible desmayo. Ser una artista tan exitosa a tan temprana edad puede ser contraproducente en dicho aspecto.

No te lo pierdas: FOTOS: Bárbara de Regil se encontró a Arnold Schwarzenegger en el gimnasio.

Alguien que le puede ayudar en esta situación es su novio, del cual ella asegura estar completamente enamorada. Él representando una figura cercana en la que puede confiar, será fundamental para que el corazón de la chica esté tranquila. Aparte de ello, le queda mucha carrera por delante para deleitarnos con más música increíble.