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FOTOS | Gomita intentó quitarse la vida por maltratos que vivió en "Sabadazo"

Recientemente, Gomita confesó algunos de los episodios más dolorosos que ha experimentado en su carrera, ¡dijo que intentó quitarse la vida! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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