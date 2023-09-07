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FOTOS | Karol G se borró el último recuerdo que le quedaba de Anuel AA

La ‘Bichota’ se borró el nombre de Emmanuel que decoraba su mano con tinta. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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