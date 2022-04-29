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FOTOS | TAG DEL FINALISTA: Koke Guerrero. ¿Merece ser el campeón de campeones?

Koke Guerrero “El Hechicero del Aire”. Ya cumplió un sueño, ganar Exatlón quinta temporada. ¿Podrá coronarse como el campeón de campeones?

Por: TV Azteca

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Koke Castillo de Chapultepec .jpg
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