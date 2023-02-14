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FOTOS | Luis Miguel anuncia su regreso a los escenarios en pleno San Valentín.

Después de varios años de ausencia, el cantante anunció su regreso que al parecer llevará por nombre “Tour 2023".

Por: TV Azteca

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