Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Macky González está lista para otra aventura en Exatlón All Star.
Macky González, subcampeona de la primera temporada y participante actual en Conquistadores, ¡está lista para el reto de All Star!
Macky González, lista para Exatlón All Star.
Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!
Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro que Macky González fue convocada!
Macky González, participó en la primera y épica temporada de Exatlón México. Logró llegar a la final junto a Ernesto Cázares, pues en esa emisión solo hubo una final y fue mixta. Actualmente se encuentra participando en la temporada cinco como una conquistadora y ahora dice que sí al reto de Exatlón All Star ¿Logrará el trofeo? ¡Estará más que acoplada a los circuitos!
Entérate de los detalles viendo todas las fotografías. Checa la galería completa.
Gran estreno Exatlón All Star, lunes 31 de enero 7:30 p.m. por Azteca UNO.