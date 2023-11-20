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FOTOS | ¿Macky prefería que se fuera Ernesto a que se fuera Jawy?

El último duelo de eliminación, fue de Ernesto Cázares V.S. Jawy... ¡Y para Macky fueron sentimientos encontrados! Porque uno es su amigo y el otro le gusta...

Por: Ana Patricia Pérez

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