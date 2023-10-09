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FOTOS | ¡Fan le toca el miembro a Maluma sin su consentimiento en un concierto!

Ya van varias veces que Maluma sufre de acoso en sus conciertos, ¡y queda todo grabado en video! Ahora le tocaron indebidamente su zona íntima. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Maluma y Buda.jpg
Maluma selfie.jpg
Maluma sonriendo.jpg
Maluma grabando.jpg
Maluma tomando café.jpg
Maluma descansando.jpg
Maluma con trenzas.jpg
Maluma despeinado.jpg
Maluma con gorra.jpg
Maluma con gorro.jpg
Maluma cabello largo.jpg
Maluma con gorra (2).jpg
Maluma bronceandose.jpg
Maluma comiendo.jpg
Maluma bañandose.jpg
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