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FOTOS | Piqué desmiente sutilmente a Shakira: "No he ido en la vida al gimnasio".

La cantante colombiana reveló en BZRP Music Sessions #52 que Piqué se ejercitaba demasiado, meses después el exfutbolista le responde. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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