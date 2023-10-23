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FOTOS | Piqué intentó facturar con una nueva empresa, pero ¡tuvo pérdidas millonarias!

El empresario invirtió en un nuevo negocio y al final terminó desfalcado. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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