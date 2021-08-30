Conoce a Jonathan García, tenista que viene a conquistar Exatlón México.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de Jonathan García, forma parte del equipo azul de Conquistadores y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te lo presentamos.

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¿Quién es Jonathan García de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de Jonathan, atleta de Conquistadores azules.

Jonathan García tiene 25 años, es de Yucatán y es multimedallista en tenis de mesa. En ninguna otra temporada de Exatlón México, había participado un tenista, ¡Jonathan es el pionero! Y vaya que los está representando de una manera bastante digna.

Te contamos algunos de sus grandes logros deportivos:

Multi Medallista en Olimpiadas Nacionales en Tenis de Mesa:

2008 (Medallas de Plata y Bronce).

2009 (Medalla de Plata).

2012 (Medalla de Plata).

2014 (Medalla de Bronce).

- Medallista en torneos Inter Escolares (La Salle) - Tenis.

- Circuito Mundial y Representante de México en el 2009 - Tenis de Mesa.

- 4 años internado en el CNAR.

Esta temporada de Exatlón México tiene muy buen nivel, ¡la balanza no se inclina hacia ninguno en especial! Todos tienen aptitudes y defectos, ¿será Jonathan uno de los rivales a vencer más adelante?

Síguelo y apóyalo en esta nueva aventura. Recuerda que la nueva temporada de Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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