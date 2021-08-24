Conoce a "Koke" Guerrero, atleta que viene a conquistar Exatlón México.

Unas de las caras nuevas de esta temporada de Exatlón México, es la de “Koke” Guerrero, forma parte del equipo azul de conquistadores y quiere llegar a la final, ¿lo logrará? Te lo presentamos.

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¿Quién es Enrique “Koke” Guerrero, participante azul de Exatlón México?

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul! Este es el caso de “Koke”, atleta de Conquistadores azules.

“Koke” tiene 24 años, es de Sinaloa y practica parkour y entrenamiento funcional. ¡Sí, como Aris y Javi Márquez! Además, también es porrista.

Ximena Duggan no es la única atleta música, ¡él también toca la batería! Así que como podemos ver, trae el ritmo en la sangre. Te compartimos lagunos de sus logros.

- Campeón Nacional por equipos en campeonatos Cop Brands 2019.

- Campeón Nacional de individuales de gimnasia y saltos en campeonatos Cop Brands 2019.

- Campeón Nacional por equipos internacionales en el campeonato UCC Colombia 2016.

- Dentro de los primeros 10 lugares a nivel mundial en porras en Cheerleading Worlds 2018 (campeonato mundial de porras).

- 1er lugar nacional en gimnasia aeróbica Copa Puma CDMX 2015.

- Campeón Internacional de individuales de salto varonil en Cop Brands Puerto Vallarta 2017.

- Participación en el Campeonato Virtual Nacional de gimnasia y saltos individuales varoniles 2020.

Su currículum para ser atleta de Exatlón México, es impresionante, ¡y hasta el momento, lo ha hecho increíble! ¿Será uno de los participantes a vencer esta temporada?

Recuerda que la nueva temporada de Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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