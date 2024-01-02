  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Rauw Alejandro habló sobre supuesta infidelidad a Rosalía tras su ruptura

El cantante puertorriqueño habló por primera vez sobre los rumores de infidelidad que llevaron su relación a la ruptura. Los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

4.jpg
Rauw y Rosalia cariñosos.jpg
5.jpg
3.jpg
Rosalia playa.jpg
8.jpg
Rauw y Rosalia comida.jpg
2.jpg
10.jpg
Rauw y Rosalia elegantes.jpg
12.jpg
9.jpg
Rosalia con rosas.jpg
11.jpg
18.jpg
17.jpg
Rosalia durmiendo.jpg
20.jpg
Rosalia saludando.jpg
27.jpg
Rauw y Rosalia felices.jpg
ROSALIA RAUW.jpg
16.jpg
6.jpg
Rosalía (11).jpg
/
4.jpg
Rauw y Rosalia cariñosos.jpg
5.jpg
3.jpg
Rosalia playa.jpg
8.jpg
Rauw y Rosalia comida.jpg
2.jpg
10.jpg
Rauw y Rosalia elegantes.jpg
12.jpg
9.jpg
Rosalia con rosas.jpg
11.jpg
18.jpg
17.jpg
Rosalia durmiendo.jpg
20.jpg
Rosalia saludando.jpg
27.jpg
Rauw y Rosalia felices.jpg
ROSALIA RAUW.jpg
16.jpg
6.jpg
Rosalía (11).jpg
4.jpg
Rauw y Rosalia cariñosos.jpg
5.jpg
3.jpg
Rosalia playa.jpg
8.jpg
Rauw y Rosalia comida.jpg
2.jpg
10.jpg
Rauw y Rosalia elegantes.jpg
12.jpg
9.jpg
Rosalia con rosas.jpg
11.jpg
18.jpg
17.jpg
Rosalia durmiendo.jpg
20.jpg
Rosalia saludando.jpg
27.jpg
Rauw y Rosalia felices.jpg
ROSALIA RAUW.jpg
16.jpg
6.jpg
Rosalía (11).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado