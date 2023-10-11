  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Destapan supuesto apodo que Shakira le ha puesto al padre de Piqué

Desde España reportan el apodo que la colombiana le puso a su exsuegro. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Gerard Piqué (14).jpg
Shakira (13).jpg
25.jpg
Shakira (10).jpg
Piqué (14).jpg
26.jpg
Shakira (8).jpg
Shakira (6).jpg
27.jpg
Shakira (11).jpg
28.jpg
Shakira (9).jpg
29.jpg
Shakira con orejas..jpg
Shakis (2).jpg
/
Gerard Piqué (14).jpg
Shakira (13).jpg
25.jpg
Shakira (10).jpg
Piqué (14).jpg
26.jpg
Shakira (8).jpg
Shakira (6).jpg
27.jpg
Shakira (11).jpg
28.jpg
Shakira (9).jpg
29.jpg
Shakira con orejas..jpg
Shakis (2).jpg
Gerard Piqué (14).jpg
Shakira (13).jpg
25.jpg
Shakira (10).jpg
Piqué (14).jpg
26.jpg
Shakira (8).jpg
Shakira (6).jpg
27.jpg
Shakira (11).jpg
28.jpg
Shakira (9).jpg
29.jpg
Shakira con orejas..jpg
Shakis (2).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado