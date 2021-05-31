FOTOS: Increíbles batallas y enfrentamientos en Survivor México.

La tribu Jaguar evalúa su derrota frente a los Halcones. Alejandra Toussaint sugirió una terapia de grupo para purificar la energía negativa.

Sargento Rap y Alejandra Toussaint quieren arruinar el techo de Julio Barraza.

Alejandra Toussaint y Sargento Rap planean estropear el techo improvisado que Julio Barraza fabricó sin pedir ayuda u opinión a Sargento Rap. Adianez y Denisha se cuestionan la actitud de Gary Centeno y Paco Pizaña. Denisha reveló ante cámaras que planear estrategias en Survivor México es complicado.

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Carlos Guerro ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes para enfrentarse por el codiciado collar de inmunidad individual de Survivor México además les advirtió que en esta ocasión solamente está en disputa un tótem de inmunidad grupal.

Memo Dorantes y Julio Barraza se libran de ser nominados, pues su serenidad, balance y equilibrio los convirtieron en portadores del collar de inmunidad individual de Survivor México.

Jaguares y Halcones se enfrentan cuerpo a cuerpo por el único tótem de inmunidad grupal.

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Adianez Hernández y Cyntia González se enfrentaron al primer duelo de capitanas, aquella capitana que pierda deberá elegir a la mitad de la tribu que no disfrutará la siguiente recompensa que ganen en Survivor México. La tribu Halcón disfrutará por completo sus recompensas gracias al triunfo de Adianez y Bárbara Falconi.

Halcones y Jaguares se enfrentaron a un juego en el que los sobrevivientes emplearon su fuerza y equilibrio para derribar a su contrincante a la fosa de lodo de Survivor México. La tribu Jaguar rápidamente tomó la delantera, sin embargo los sobrevivientes de la tribu Halcón emplearon su mejor estrategia y se libran de votar en el concejo tribal de Survivor México.

La tribu Jaguar decidió que Eduardo Barquín y Aranza Carreiro sean los nominados al juego de la extinción sin embargo Julio Barraza tenía que sentenciar a un compañero directamente así que decidió mandar a Cyntia González.

Lamentablemente Eduardo Barquín no logró superar el duelo de eliminación y se despide de Survivor México 2021.

