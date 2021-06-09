FOTOS: Sobrevivientes lo entregan todo por recompensas de Survivor.

Después de la salida de Guillermo Dorantes, Tania Niebla expresó que fue una pérdida dolorosa pues lo consideraba un hermano dentro del reality de supervivencia. Cyntia González confesó ante cámaras que fue un duelo de extinción sumamente tenso pues Pablo Martí y Sargento Rap estaban en riesgo de salir.

Así viven las nuevas tribus de Survivor México.

La nueva tribu Jaguar mantiene una buena convivencia. Paco Pizaña confesó ante cámaras que estaba harto de los integrantes inoperantes de su anterior tribu. Cyntia González reveló que serán un excelente equipo pues los nuevos integrantes han ayudado mucho al refugio.

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Halcones y Jaguares se reunieron en la ceremonia del juego por los suministros de Survivor México. Carlos Guerrero ‘Warrior’ aprovechó para cuestionar a los sobrevivientes sobre su permanencia en la nueva tribu. Sargento Rap arregló sus diferencias con la nueva tribu mientras que Paco Pizaña y Gary Centeno están encantados con su nueva tribu pues comentaron que todos aportan.

Un trepidante duelo en equipos a través de un circuito de obstáculos puso a prueba la fuerza, velocidad y coordinación de los sobrevivientes de Survivor México. En un impresionante duelo en equipos, la tribu Halcón resultó victoriosa y disfrutará de los suministros de la semana 10 de Survivor México.

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Gary Centneo y Adianez Hernánez protagonizan discusión por mangos en Survivor México.

Los ánimos se calentaron entre Gary Centeno y Adianez Herández debido a que la capitana de Halcones intentó devolverle los mangos que Gary escondió cuando pertenecía a la tribu Halcón.

Jaguares y Halcones nuevamente se enfrentan en las tierras de Survivor México para conseguir una jugosa recompensa. Carlos Guerrero ‘Warrior’ puso en juego unos deliciosos churros acompañado de una cálida taza de café.

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Después de una aguerrida competencia entre Halcones y Jaguares, finalmente la tribu Jaguar consiguió la victoria con un arrasador marcador y disfruta de los deliciosos churros acompañados de crema de avellana.

