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FOTOS | ¡Ha habido críticas de todo tipo al libro de Britney Spears!

Britney Spears lanzó su libro autobiográfico esta semana y los comentarios no se hicieron esperar, pues hay muchos famosos que salen a relucir en sus páginas.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Britney Spears
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