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FOTOS | ¡Joe Jonas y Spencer Neville fueron vistos muy cariñosos!

Joe Jonas y el actor Spencer Neville fueron fotografiados juntos, y todo genera dudas cuando se ve al cantante poner su mano sobre su acompañante.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Spencer Neville y Joe Jonas
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