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FOTOS | Laura Pausini se casó con Paolo Carta tras 18 años juntos.

Laura Pausini y Paolo Carta tienen una relación que comenzó en 2005 pero hasta hace unos días se unieron en matrimonio con su hija, de 10 años, como testigo.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Laura Pausini y esposo
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