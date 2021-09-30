FOTOS: Celebramos el cumpleaños de Angélica María con sus mejores datos.

Esta semana cumplió años una de nuestras actrices más queridas de la televisión mexicana, y claro que hablamos de Angélica María, quien este miércoles llegó a los 77 años de vida, por lo que traemos algunos de sus datos más destacados en su carrera artística.

Angélica María llegó a México para triunfar en grande.

Aunque muchos creen que Angélica María es mexicana, lo cierto es que nació en Nueva Orleans el 27 de septiembre de 1944, sin embargo, desde muy pequeña se vino a vivir a México al lado de su familia tras la separación de sus padres y al paso de los años se nacionalizó.

No te pierdas: FOTOS: La polémica llegó a Quiero Cantar y los jueces están más duros.

En la primaria tuvo sus inicios en la actuación, y creció gracias a su carisma, siendo descubierta por un productor cuando acompañó a su tía Yolanda Ortiz a una fiesta y él terminó dándole su primera oportunidad en el cine con la película ‘Pecado’, que aunque interpretó a un niño, llamó la atención de la industria.

Por su parte, en teatro debutó protagonizando ‘La mala semilla’ y gracias al éxito en cada proyecto en el que participaba, se le conoció como ‘La novia de México’, pues se convirtió en la artista de habla hispana más influyente del momento, pues además de incursionar en el mundo de la actuación, lo hizo a la par en la industria musical, triunfando en ambas.

Checa: FOTOS: Nuestro salsero favorito de fiesta. Marc Anthony celebra 53 años.

Angélica María es una mujer de familia y siempre que puede, lo presume.

Se casó con Raúl Vale, matrimonio que dio fruto a Angélica Vale, su única hija, y aunque ellos se separaron a los 14 años de casados, ella tiene una increíble relación con su hija.

Gracias a su talento continúa recibiendo premios, pues su trayectoria es una de las más destacadas de la televisión mexicana.

Ve la galería AQUÍ.