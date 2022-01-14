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FOTOS | Conoce a Stefi Roitman, la esposa de Ricky Montaner.
Ricky era el único hijo de Ricardo Montaner que aún no llegaba al altar.
Ricky Montaner era el único hijo de Ricardo Montaner que quedaba soltero, sin embargo, el sábado pasado le rompió el corazón a más de una fan, pues contrajo matrimonio con la conductora argentina, Stefi Roitman.
Ricky quedó enamorado de Stefi, quien sólo respondió con un emoji a un comentario de la cuenta de Mau y Ricky en la red social. Tiempo después, él viajó a Argentina para invitarla a un show y a cenar. La pareja se conoció en 18 de octubre de 2019.
Tras pocos meses de conocerse, en enero 2020 se hicieron novios cuando ella viajó a Miami para conocer a los Montaner, para que al año siguiente, Ricky decidiera dar el siguiente paso y darle el anillo de compromiso.