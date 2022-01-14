FOTOS | Conoce a Stefi Roitman, la esposa de Ricky Montaner.

Ricky Montaner era el único hijo de Ricardo Montaner que quedaba soltero, sin embargo, el sábado pasado le rompió el corazón a más de una fan, pues contrajo matrimonio con la conductora argentina, Stefi Roitman.

Ricky quedó enamorado de Stefi, quien sólo respondió con un emoji a un comentario de la cuenta de Mau y Ricky en la red social. Tiempo después, él viajó a Argentina para invitarla a un show y a cenar. La pareja se conoció en 18 de octubre de 2019.

Tras pocos meses de conocerse, en enero 2020 se hicieron novios cuando ella viajó a Miami para conocer a los Montaner, para que al año siguiente, Ricky decidiera dar el siguiente paso y darle el anillo de compromiso.