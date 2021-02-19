FOTOS: ¡José Joel muestra una vez más su talento para homenajear a su padre! Descubre estos datos del cantante.

José Joel es el hijo mayor de ‘El Príncipe de la Canción’, pero en realidad, su nombre verdadero es José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña. Su primer nombre se lo pusieron por su papá y abuelo; el segundo, por su bisabuelo paterno; Carmelo porque lo presentaron ante la Virgen del Carmen; y Augusto por su bisabuelo materno.

El amor a sus padres es tan grande, que cuando eligió su nombre artístico, José Joel, el primero fue por su papá, y el segundo por una combinación con el de su mamá, Anel.

Con apenas 13 años, incursionó al mundo del espectáculo gracias a su participación en el musical ‘Vaselina’; mientras que con 23 años se estrenó en la música lanzando su primer álbum llamado ‘Lo que arde dentro’.

En 2012 trabajó como productor al lado de padre con la obra Amar y Querer, su gran sueño, pues fue un homenaje a la vida de su papá, José José.

Ahora lo vuelve a homenajear a lo grande lanzando, por primera vez, esos románticos temas en género de música banda.