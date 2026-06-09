LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

LineUP COMPLETO de los FIFA Countdown Concert 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, ¿cómo, ¿dónde y a qué hora ver los conciertos previos a la ceremonia de inauguración?

Recuerda que, la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM es este jueves 11 de junio, pero, ¿dónde ver y a qué hora serán los conciertos previos?

LineUP COMPLETO de los FIFA Countdown Concert 2026 en México, Canadá y Estados Unidos
|Foto de Tom Fisk

Escrito por: Abimelek Flores

La Selección Mexicana será la nación encargada de inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en el Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio, sin embargo, antes de que se dé el pitazo inicial de la justa veraniega, se darán unos conciertos previos a la ceremonia de inauguración, por lo que aquí te diremos el LineUP completo de los FIFA Countdown en México, Canadá y Estados Unidos.

Te puede interesar: La divertida reacción de Messi al escuchar “Bombón Asesino” en lugar del himno de Argentina durante el partido amistoso ante Honduras

De acuerdo con la información que se dio a conocer por parte de la cuenta oficial de la FIFA en X, la fecha para el LineUP COMPLETO de los FIFA Countdown Concert 2026 en México, Canadá y Estados Unidos será el 10 de junio en 3 ciudades con un concierto cada uno, el cual se podrá ver a través del canal oficial de la FIFA, los espectáculos iniciarán en punto de las 19:00 horas tiempo del centro del país y serán 90 minutos de pura música; estos show de igual forma serán transmitidos por la red social de TikTok.

¿Qué artistas estarán en el LineUP COMPLETO de los FIFA Countdown Concert 2026?

Canadá

Los artistas invitados Toronto serán: AHI, Wyclef Jean, Vegedream, The Beaches, Sanjoy, Nora Fatehi y Bryan Adams en Toronto.

Estados Unidos

Los Ángeles tendrán a: Diplo, Major Lazer, Davido, BIA y Ava Max.

México

Ciudad de México: Belinda, Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules, Elena Rose y Belinda.

¿Dónde ver y a qué hora es el juego de México vs Sudáfrica?

La Selección Mexicana se medirá ante Sudáfrica este jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas tiempo del centro del país, recuerda que puedes ver este juego a través de la señal de Azteca 7; de igual forma también serán 32 los cotejos que estarán por Azteca Deportes.

Estos son los juegos de la Jornada 1 que se transmitirá por Azteca 7

Estados Unidos vs Paraguay el 12 de junio

Brasil vs Marruecos el 13 de junio

Argentina vs Argelia el 16 de junio

Inglaterra vs Croacia el 17 de junio