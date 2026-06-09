LineUP COMPLETO de los FIFA Countdown Concert 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, ¿cómo, ¿dónde y a qué hora ver los conciertos previos a la ceremonia de inauguración?

La Selección Mexicana será la nación encargada de inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en el Estadio Ciudad de México este jueves 11 de junio, sin embargo, antes de que se dé el pitazo inicial de la justa veraniega, se darán unos conciertos previos a la ceremonia de inauguración, por lo que aquí te diremos el LineUP completo de los FIFA Countdown en México, Canadá y Estados Unidos.

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De acuerdo con la información que se dio a conocer por parte de la cuenta oficial de la FIFA en X, la fecha para el LineUP COMPLETO de los FIFA Countdown Concert 2026 en México, Canadá y Estados Unidos será el 10 de junio en 3 ciudades con un concierto cada uno, el cual se podrá ver a través del canal oficial de la FIFA, los espectáculos iniciarán en punto de las 19:00 horas tiempo del centro del país y serán 90 minutos de pura música; estos show de igual forma serán transmitidos por la red social de TikTok.

The full FIFA Countdown Concert lineup is here! 🔥



3 cities. 1 concert. 15 artists. On June 10 the world will be united through football and music . ⚽ 🎶



📅 June 10

🎟️ Tickets here:

📺 Watch live on TikTok

🎶 In collaboration with the @recordingacad#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2026

¿Qué artistas estarán en el LineUP COMPLETO de los FIFA Countdown Concert 2026?

Canadá

Los artistas invitados Toronto serán: AHI, Wyclef Jean, Vegedream, The Beaches, Sanjoy, Nora Fatehi y Bryan Adams en Toronto.

Estados Unidos

Los Ángeles tendrán a: Diplo, Major Lazer, Davido, BIA y Ava Max.

México

Ciudad de México: Belinda, Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules, Elena Rose y Belinda.

¿Dónde ver y a qué hora es el juego de México vs Sudáfrica?

La Selección Mexicana se medirá ante Sudáfrica este jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas tiempo del centro del país, recuerda que puedes ver este juego a través de la señal de Azteca 7; de igual forma también serán 32 los cotejos que estarán por Azteca Deportes.

Estos son los juegos de la Jornada 1 que se transmitirá por Azteca 7

Estados Unidos vs Paraguay el 12 de junio

Brasil vs Marruecos el 13 de junio

Argentina vs Argelia el 16 de junio

Inglaterra vs Croacia el 17 de junio

