Anuncian Festival de Harry Potter en Teotihuacán: cuándo es y qué podrás encontrar

¡Atención a todos los magos y brujas del Estado y la Ciudad de México! Harry Potter llega con un festival muy especial hasta Teotihuacán: el Aquelarre Fest y el Harry Potter Fest, el cual se llevará a cabo el próximo 15 y 16 de noviembre del 2025 de 12:00 p.m. a 6:00 p.m, en el Club Campestre Teotihuacán.

Este evento promete, además de sumergirte en el mundo mágico, diversión en familia, donde podrán disfrutar desde comida hasta eventos como competencia de cosplayers.

Boletia

¿Qué habrá en el Harry Potter Fest?

Este Doble Festival incluirá diferentes actividades a las que podrás unirte cualquiera de los dos días del evento, entre las cuales se encuentran:



Pláticas y conferencias

Danzas y show de saga Harry Potter

Bazar de Harry Potter

Personajes y set de fotos de Harry Potter

Rituales y conjuros

Leyendas de brujas

Danzas de brujas

Concurso de disfraces de brujas y Harry Potter

Circulo mágico de brujas

Rituales en el caldero

Noche de Brujas el Aquelarre

Música folk pagan

Zona de Alimentos y bebidas mágicas

Además habrá artículos a la venta que podrás adquirir, tanto si vas para el Aquelarre Fest como al Harry Potter Fest, entre estos artículos encontrarás artículos de Harry Potter, calderos, tarot, esencias, pócimas, libros, ropa, runas, artesanías y muchos otros más elementos llenos de magia. Y tal y como lo dice el desglose de actividades, la organización te invita a que tú y todos tus acompañantes vayan disfrazados de sus personajes favoritos, pues podrán concursar en la competencia de cosplayers y llevarse una sorpresa.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival de Harry Potter?

Los boletos para ir al Harry Potter Fest los podrás adquirir a través de Boletia, y si los adquieres antes del 16 de septiembre podrás de disfrutar de un 2x1.



Boleto 2x1 para un solo día: $200 (más cargos)

Boleto 2x1 para dos días: $400 (más cargos)

Niños menores de 10 años entran GRATIS

Boleto Normal después del 16 de septiembre: $200 por día, entrada individual (más cargos)

¿Cómo llegar al Club Campestre Teotihuacán?

El Club Campestre Teotihuacán se encuentra a aproximadamente 30 minutos de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, a poco más de una hora de trayecto desde la Ciudad de México.

Si viajas en coche podrías tomar la Autopista México - Pachuca; si no cuentas con auto podrías llegar en autobús, saliendo desde la terminal de Autobuses del Norte. Se recomienda que llegues con tiempo anticipado para que puedas disfrutar al máximo todos los eventos que están planeados para el Harry Potter Fest y el Aquelarre Fest.