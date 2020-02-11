FOTO: Kylie Jenner vuelve posar desnuda con sólo una tela mojada en el cuerpo. ¡Así lució su trasero!

Kylie Jenner volvió a posar desnuda y con sólo una tela mojada en el cuerpo, con la que dejó ver su gran trasero en una foto que compartió a través de sus redes sociales.

La hermana menor de las Kardashian no se guardó nada para sí y mostró su escultural figura, la cual le encanta presumir y hacer que sus fans se deleiten con cada publicación.

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En esta oportunidad, Kylie dejó ver su cuerpo casi al descubierto con una fina tela mojada por encima, dejando claro así que no tiene nada que envidiarle a ninguna de sus hermanas.

Esta no sería la primera vez que Kylie usa este look de la sábana y el agua por encima, pues semanas anteriores lo hizo e incluso publicó una foto así al lado de su pequeña hija Stormi.

Kylie Jenner es la Kardashian quien ha mantenido los detalles de su vida privada más alejados del ojo público; sin embargo, sus fotos sensuales no forman parte de ello y siempre han dejado a sus fans con el ojo cuadrado.

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