Estos son los 3 emojis más usados por las personas infieles, según la Inteligencia Artificial

En la era digital, los emojis pasaron a ser parte fundamental de todo mensaje. Estas representaciones de diversos gestos o emociones suelen estar presente en diversas conversaciones de las personas. En este sentido, las de infidelidad no son la excepción.

Así es como la inteligencia artificial (IA) ha analizado cuáles son los emojis más utilizados por las personas infieles. Este análisis se basó en patrones de texto y frecuencia de uso.

Las personas infieles utilizan emojis como código secreto para mantener conversaciones con sus parejas

Los emojis no solo expresan emociones, sino también intenciones y matices que a veces las palabras no alcanzan a comunicar. En este sentido, un estudio de la IA (ChatGPT) tuvo en cuenta las conversaciones de pareja y la infidelidad.

La hipótesis central de la IA sostiene que las personas que ocultan una relación paralela ponen en marcha un código secreto para comunicarse sin ser descubiertas. Algunos íconos se repiten en contextos donde se busca disimular la doble intención o mantener un vínculo oculto.

¿Cuáles son los 3 emojis más usados por las personas infieles?

Los emojis asociados a la infidelidad funcionan como señales codificadas entre personas que desean mantener una conversación con discreción. Según la IA, estos íconos se utilizan con frecuencia para sostener vínculos clandestinos y conversaciones con doble sentido.

Si bien parecen inocentes, lo cierto es que actúan como un lenguaje secreto entre quienes buscan mantener su infidelidad a lo largo del tiempo. Estos íconos pueden expresar cariño, deseo o complicidad.



Corazón negro

A diferencia del clásico corazón rojo (amor genuino), el negro se vincula con pasiones secretas o prohibidas, cargadas de deseo, misterio y complicidad.



Guiño de un ojo

La función de este ícono es sugerir picardía o una intención ambigua. Si bien su uso cotidiano no implica necesariamente infidelidad, en una conversación secreta de infidelidad puede convertirse en un gesto cómplice.



Fuego

Este emoji representa el deseo o atracción. Puede frecuentarse en intercambios entre dos personas que poseen un vínculo emocional o físico más allá de la amistad. Funciona como una forma de coqueteo moderno. En este sentido, la infidelidad no es la excepción.