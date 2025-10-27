El anime de la academia de villanos de Disney llega a la pantalla: cuándo y dónde puedes verlo

Disney Twisted-Wonderland, el exitoso videojuego móvil de Aniplex y Disney Japón, dará el gran salto desde los móviles a la pantalla chica. Todo esto a través del formato anime.

Así es como esta serie de anime ya está dando qué hablar. Conoce cuándo se estrena la producción animada y cómo sumergirse en este mundo total de aventuras y fantasía.

¿Cuándo se estrena el animé de la academia de villanos de Disney?

El anime Disney Twisted-Wonderland se estrenará el próximo miércoles 29 de octubre a través de la plataforma de Disney+. Así ha sido confirmado por la firma que compartió un nuevo avance de la serie.

La producción se estrenará con el arco Episode of Heartslabyul (centrado en el dormitorio inspirado en Alicia en el País de las Maravillas). Pero se han revelado los nombres de las siguientes adaptaciones: Episode of Savanaclaw (El Rey León) y Episode of Octavinelle (La Sirenita).

Twisted Wonderland cuenta la historia de Yū: un estudiante de preparatoria de Tokio que es transportado (a través de un espejo) al Night Raven College. Esta es una escuela de magia en el País de las Maravillas Retorcidas. Dado que el protagonista no posee ninguna habilidad mágica, se ve forzado a interactuar y cooperar con los excéntricos alumnos para encontrar un camino de regreso a su mundo.

Este juego original se lanzó en Japón en 2020. Su éxito se debe al diseño de personajes y su concepto: los estudiantes de la academia están basados en los villanos de Disney.

¿Quiénes son los protagonistas de Twisted Wonderland?

La institución del anime está dividida en 7 dormitorios. Cada uno de ellos corresponde a un villano de Disney:

Heartslabyul : La Reina de Corazones (Alicia en el País de las Maravillas).

: La Reina de Corazones (Alicia en el País de las Maravillas). Savanaclaw : Scar (El Rey León).

: Scar (El Rey León). Octavinelle : Úrsula (La Sirenita).

: Úrsula (La Sirenita). Scarabia : Jafar (Aladdín).

: Jafar (Aladdín). Pomefiore : La Reina Malvada (Blancanieves).

: La Reina Malvada (Blancanieves). Ignihyde : Hades (Hércules).

: Hades (Hércules). Diasomnia: Maléfica (La Bella Durmiente).