Las 2 producciones coreanas que llegan al streaming en noviembre y enloquecerán a los fans

La competencia entre las diversas plataformas de streaming parece acentuarse con el correr de las semanas y Netflix no se ha quedado atrás. Así es como el servicio lanzará varios estrenos esperados en este 2025.

Conoce cuáles son las series coreanas que llegan a la plataforma del gigante de streaming y están dando qué hablar. Estas son las producciones que enloquecerán a sus fans de distintas partes del mundo.

Las 2 producciones coreanas que se estrenan en Netflix en noviembre

Netflix arranca noviembre con una nueva selección de producciones asiáticas. En ellas destacan títulos coreanos y estrenos de anime muy esperados.

Tú siempre estuviste ahí : se estrena el 7 de noviembre. Cuenta la historia de dos mujeres que viven en un contexto de violencia doméstica y creen haber encontrado una salida a través del crimen. Pero la llegada de un visitante inesperado cambia el rumbo de sus planes.

: se estrena el 7 de noviembre. Cuenta la historia de dos mujeres que viven en un contexto de violencia doméstica y creen haber encontrado una salida a través del crimen. Pero la llegada de un visitante inesperado cambia el rumbo de sus planes. Beso dinamita: se estrena el 12 de noviembre. Aborda la historia de una mujer que finge ser madre para mantener su empleo y termina involucrándose en una relación inesperada con su jefe.

Otras producciones asiáticas que se estrenan en Netflix en noviembre

One Piece : este anime se estrena el 1 de noviembre y continúa su recorrido con los arcos Zou y Whole Cake Island. La tripulación de los Sombrero de Paja enfrenta nuevos desafíos, alianzas y batallas.

: este anime se estrena el 1 de noviembre y continúa su recorrido con los arcos Zou y Whole Cake Island. La tripulación de los Sombrero de Paja enfrenta nuevos desafíos, alianzas y batallas. Naruto Shippuden: se estrena la temporada 19 el 20 de noviembre. La trama aborda los exámenes Chunin organizados entre Konoha y Suna (en medio de la amenaza de Akatsuki).

Estos títulos refuerzan el interés de Netflix por expandir su catálogo de producciones asiáticas en general. Sobre todo en series y películas coreanas. De esta manera, la plataforma se consolida como una de las más elegidas por los seguidores de la cultura asiática a nivel mundial.