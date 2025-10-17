Whatsapp lanza nueva herramienta con Inteligencia Artificial que ahorrará mucho tiempo a lo usuarios

Whatsapp sigue sorprendiendo con funciones que superan las expectativas del servicio de mensajería instantánea. Así es como ha incorporado una nueva herramienta que puede sintetizar de manera automática el contenido de chats.

La función se denomina resumen de mensajes y estará disponible primero para los usuarios de Brasil. Luego se activará en otros países y en distintos idiomas. Pero las internas y versiones experimentales limitadas se han efectuado en inglés.

¿Cómo activar la función “resumen de mensajes” de Whatsapp?

Según lo detallado por WhatsApp en un apartado de preguntas frecuentes (actualizado el 13 de octubre), para activar esta herramienta el usuario debe acceder a la configuración de chat y habilitar el procesamiento privado. Pero hay que tener en cuenta que también se puede limitar el uso de la IA en las propias conversaciones.

En este último caso, se debe activar la opción privacidad avanzada de conversaciones en cada chat. Esto impide que la nueva herramienta se aplique a esos mensajes específicos.

¿Whatsapp tiene acceso al contenido de los mensajes con la opción “resumen de mensajes”?

La nueva función resumen de mensajes utiliza una tecnología llamada procesamiento privado: esta permite que Meta AI genere los resúmenes sin que WhatsApp o la propia firma Meta tengan acceso a los mensajes. De esta forma, la empresa garantiza que el contenido siga protegido por el cifrado de extremo a extremo (o encriptación de punta a punta).

Este último sistema impide que cualquier persona ajena a los participantes lea los mensajes que se intercambiaron. Entonces el resumen también permanece cifrado y visible solo para el usuario que lo solicitó.

Por otro lado, el resultado de la nueva herramienta de Whatsapp es discreto y privado. Esto significa que nadie más en la conversación verá que se generó el resumen. La finalidad de esta es resumir mensajes acumulados sin necesidad de recorrer cada línea del chat.