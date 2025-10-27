El anime chino que es ideal para los amantes de la fantasía y el terror y puedes ver en un solo día

En los últimos años ha crecido el interés por el anime y los donghua (animes chinos) se han posicionado como producciones de lo más vistas por el público de diferentes países del mundo. Así es como estas obras están compitiendo ferozmente con las japonesas.

Conoce cuál es el anime chino que se inscribe dentro del género isekai y posee muchos fans por su espectacular animación vinculada a la fantasía y el terror. Estas son las características de Lord of Mysteries (Guǐ Mì Zhī Zhǔ).

¿De qué se trata Lord of Mysteries?: el anime chino ideal para los amantes de la fantasía y el terror

Lord of Mysteries comenzó como una novela online, pero se convirtió muy rápido en una sensación mundial en internet luego de su publicación en 2018. La trama aborda a Zhou Mingrui: un joven chino que se halla en el cuerpo de Klein Moretti. Este último es un universitario que ha intentado suicidarse.

El joven protagonista, Mingrui, se encuentra de repente viviendo en otro mundo. Esta no es más que una realidad similar a la Inglaterra victoriana, pero con toques del género steampunk. En este presente, el joven tiene poderes e intenta volver a casa (su mundo).

¿Dónde ver el anime chino Lord of Mysteries?

Lord of Mysteries consta de 13 episodios y es ideal para hacer una maratón de una tarde. Se encuentra disponible en Crunchyroll (Sony). El estudio B.CMay Pictures tiene planes a futuro con esta producción.

Dado que en China se ha planteado como una de las series actuales con más potencial, el estudio tiene planes para continuar la adaptación. Pero esto se llevaría a cabo de manera progresiva hacia el 2035. Sin embargo, el año que viene habrá un capítulo especial y tal vez llegue la segunda temporada para 2027.

Si todo sale bien, desde el sitio Espinof aseguran que los creadores de la serie de anime tienen planeadas al menos 6 temporadas con especiales y una película.