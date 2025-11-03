Toma nota: las 5 películas de Navidad que se estrenaron el 1 de noviembre

Luego del Día de Muertos y los especiales que prepararon diversas plataformas de streaming y canales de televisión, los mismos ya lanzaron algunas películas para entrar en clima navideño. Estas producciones provienen de Hallmark.

Ventaneando: Cena de Navidad 2024 [VIDEO] María Del Sol, Coque Muñiz y Axel Muñiz son nuestros invitados especiales de nuestra tradicional cena de Navidad 2024 en Ventaneando.

Apunta las 5 películas de Navidad que ya se encuentran disponibles en Netflix y son perfectas para disfrutar en familia. Estos estrenos prometen ser la antesala de un arsenal de nuevas producciones programadas para lo que resta de noviembre y el último mes del año.

¿Cuáles son las 5 películas de Navidad que se estrenaron el 1 de noviembre en Netflix?

La plataforma ha estrenado producciones especiales para los amantes de la Navidad. Estas películas de Hallmark se traducen en historias que celebran la familia y el romance.



Sorpresa de Navidad: Vecinos inesperados

La sinopsis de ests película de 2023 indica que Emily y Jared esperan celebrar juntos otra Navidad en Evergreen Lane. Pero la llegada de una familia de influenciadores navideños desata una feroz competencia entre vecinos para quedarse con el título de la mejor casa decorada. Todo se vuelve tenso y cómico, pero todos deberán aprender que el verdadero brillo de la Navidad está en la comunidad y la convivencia.

Todo lo que necesito para Navidad

Esta producción de 2024 centra su relato en Maggie, una cantante y compositora que se siente superada por la era digital. Cuando regresa a casa para ayudar a sus padres en la granja familiar, conoce a Archer, un emprendedor que ha vuelto a su pueblo para pasar solo las fiestas. Juntos descubrirán que las diferencias también pueden unir corazones en Navidad.



Sorpresa de Navidad

Este film de 2022 aborda a Emily luego de una ruptura amorosa. Regresa a su pueblo natal y se ve atrapada por los excesos navideños de su vecindario. El mismo es liderado por su mejor amigo de la infancia. A pesar de su reticencia inicial, termina participando en las competencias y decoraciones. Allí descubre nuevas posibilidades para el amor.

Navidad bajo las luces

En esta película de 2024, Emily acepta ayudar a su hermano con el carnaval navideño que solía organizar su madre. Colaborando con un amigo carismático de la familia, trabajan para crear una mágica exhibición de luces. En el proceso, Emily conecta inesperadamente con un artista local y se despierta el espíritu navideño.

Nuestra historia de Navidad

Estapelícula de Navidad de 2024, aborda a una pareja que le cuenta a su hija y a su novio cómo nació su historia de amor. Mientras los recuerdos del pasado se entrelazan con el presente, los jóvenes tendrán su propia oportunidad para descubrir lo que significa encontrar a la persona especial en Navidad.