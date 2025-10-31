¿Lamine Yamal fue infiel a Nicki Nicole con una influencer italiana? Esto es lo que se sabe sobre la presunta fiesta del futbolista con Anna Gegnoso

Fuertes rumores han salido en las últimas horas donde se dice que el delantero español, Lamine Yamal habría sido infiel a su novia Nicki Nicole, hace unos días, poniendo en duda el profundo amor que mostraban en redes.

Estos primeros rumores señalan que Yamal habría engañado a la cantante Nicki con Anna Gegnoso, una influencer italiana de 20 años con quien ya se había relacionado en el pasado y las teorías cada vez cobran más forma.

¿Lamine Yamal fue infiel? Esto es lo que se sabe:

Este rumor cada vez circula en redes con más fuerza, donde señalan que el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal habría tenido un encuentro esta misma semana con Anna Gegnoso en un hotel de Milán mientras que Nicki Nicole se encontraba en su natal Argentina.

Presuntamente Lamine y algunos amigos viajaron hasta Italia y habrían hecho una fiesta en el hotel Armani, donde también se encontraba la influencer, por lo que se especula que habrían estado juntos aquel día.

Aunque esta versión no es oficial, algunos seguidores de Nicki Nicole han expresado su descontento, en incluso señalan que la historia se repite:

>Ser Nicky Nicole

>Juntarte con un famoso

>Matar su prime

>Te son infiel con una random

El ciclo se repite eternamente. — Enigma.Arg (@Enigma_Arg1) October 31, 2025

Por otro lado, esta versión no se ha podido confirmar, e incluso es solo un rumor que solamente ha tomado relevancia en redes sociales, justamente la semana en la que el Barcelona cayó ante el Real Madrid en un partido gris de Lamine.

¿Quién es Anna Gegnoso?

Anna Gegnoso es una influencer y modelo italiana quien suele compartir su día a día a través de redes sociales, sobre todo en su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 1.7 millones de seguidores e Instagram donde tiene más de 710 mil.

Si bien Gegnoso ya se había hecho presente en la vida de Lamine, estos habrían dejado de frecuentarse a finales del 2024, por lo que esta presunta infidelidad tiene a sus fans al pendiente.