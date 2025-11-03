Si te gustó Let’s Play, estos son los 3 animes que no puedes dejar de ver

Al hablar de animes, quizás muchas personas piensan que todas las series animadas asiáticas son idénticas. Pero lo cierto es que dista mucho de este concepto. Ya que este género se traduce en un mundo de producciones de todo tipo.

Así es como existen series de anime más terroríficas, fantasiosas, de ciencia ficción o románticas. En este último caso, se pueden contemplar producciones como Let's Play, cuya disponiblidad se encuentra en Crunchyroll. Estos son otros títulos similares.

Los 3 anime de romance geek que se parecen a la serie Let’s Play

Let's Play es un anime de romance geek que aborda las vivencias de Sam Young, una joven desarrolladora de videojuegos independiente. Un popular streamer, Marshall Law, critica duramente su primer juego y todo se complica cuando el jove se muda al lado de su casa. Así da inicio a una historia cómica de romance y vida profesional en torno a los videojuegos.

My Love Story with Yamada

Este anime sigue a Yamada, un guapo jugador profesional que tiene una actitud desafiante y no se vincula con las personas en general. Un día conoce a Akane, una joven quien tiene el corazón roto porque su expareja la dejó. Los dos comienzan a relacionarse y de manera inesperada se enamoran, mientras emprenden misiones a nuevos mundos en RPG. Está disponible en Crunchyroll.

Wotakoi: Love is Hard for the Otaku

Esta serie de Prime Video es una de las más aclamadas, ya que aporta humor y conceptos de fraternidad entre amigos de la infancia. La trama aborda a Narumi, quien ha sido amiga de Hirotaka desde la infancia. Luego de muchos años se reencuentran en el trabajo, pero Narumi siempre ha ocultado que es otaku por la discriminación con sus parejas previas. Los dos pasan por experiencias en donde se revela que Hirotaka también es otaku y siempre estuvo enamorado de ella.

Recovery of an MMO Junkie (Net-juu no Susume)

Esta serie de anime disponible en Crunchyroll aborda una trama relacionada con Moriko: una mujer de 30 años que se ha recluido y aislado. Pero un día inesperado conoce a un hombre en su mundo de videojuegos, con el cual comienza a cambiar su estilo de vida. Sin embargo, las dinámicas de socialización poco saludables de Moriko la ponen a prueba y se presentan como desafíos para volver al mundo real.