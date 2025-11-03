¡Después de 8 años soltera Jennifer Aniston presenta a su NUEVO NOVIO!

Jennifer Aniston, a diferencia de otras actrices, ella ha logrado mantener gran parte de su carrera libre de controversias y chismes, logrando que gran parte de su legado se caracterice por todos los proyectos que ha realizado a lo largo de su historia.

No te pierdas la ceremonia de premiación de los Oscars 96 por Azteca 7 [VIDEO] Los ganadores de los Oscars 96 están a punto de darse a conocer, y más vale que no te pierdas la mejor cobertura con los mejores conductores en Azteca 7.

Es así que después de 8 años de soltería, sorprendió a todos al presentar a un nuevo novio, del cual todos desean saber su nombre. Para que no te pierdas de todo el chisme, te contaremos de qué persona se trata.

¿Quién es la pareja de Jennifer Aniston actualmente?

La noticia sobre el nuevo novio de la actriz, se dio a conocer por una publicación en Instagram, donde la reconocida artista presume cómo fue la celebración del cumpleaños de su pareja. Pero vemos una foto, donde Jennifer Aniston anda muy abrazada de un hombre, imagen que iba a acompañada del siguiente texto:

“Feliz cumpleaños mi amor. Te valoro profundamente”

Generando mucho escándalo entre los usuarios, quienes querían saber la identidad del caballero. Al final se reveló que su nombre es Jim Curtis, un terapeuta de 50 años, especializado en la hidroterapia, y es un coach transformacional. Quien ha sido el afortunado en convertirse en la pareja de la actriz, después de 8 años de soltería.

Igualmente, Jim Curtis, subió imágenes de la gran celebración, en las que agradece todo el amor de los asistentes a la gran fiesta. Sin embargo, en los comentarios de las publicaciones, se han llenado de mensajes sobre su nueva relación, resaltando que fue algo inesperado para muchos.

¿Cómo inició la historia de amor entre ellos dos?

Se sabe que Jennifer Aniston pasó 8 años de soltería, considerando que su última pareja fue Justin Theroux. Aunque no se tienen fechas exactas del inicio de su romance, se sabe que desde julio habían sido captados juntos por paparazzis.

Para agosto, fueron vistos en una cita doble con Courtney Cox y Johnny McDaid, salidas que ya generaban varios rumores sobre un posible romance entre ellos. Pero fue hasta noviembre que se formalizó el nuevo novio de la artista, siendo una noticia inesperada para los usuarios que vieron la publicación en redes sociales.