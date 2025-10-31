Estos son los 5 animes más vistos en lo que va del 2025

En los últimos años ha crecido el interés de las nuevas generaciones por los animes. Estas producciones suelen abordar diferentes historias y géneros, pero todos coinciden en su narrativa atrapante y adictiva para muchos fans.

Así es el caso de producciones vinculadas con el anime que están disponibles en la plataforma de Netflix y se han convertido en las más vistas de lo que va de 2025. Estas son las series y películas que siguen cautivando fans con el paso del tiempo.

Te puede interesar: OFICIAL: Confirman el cast para la temporada 13 de American Horror Story

¿Cuáles son los 5 animes más vistos en 2025?

Las siguientes producciones de anime forman parte del ranking de lo más visto dentro del género y ha sido compartido por Netflix. Cuentan con millones y millones de visualizaciones.



Sakamoto Days

Esta serie basada en el manga de Yuto Suzuki, cuenta la historia del temible Taro Sakamoto: un legendario asesino que abandona su vida de peligros para dirigir una tienda de conveniencia y formar una familia. Shin Asakura, su antiguo aprendiz, llega dispuesto a traerlo de vuelta al crimen. La primera temporada acumuló 24,4 millones de visualizaciones y superó las 106,4 millones de horas en streaming.

Mashle: Magic and Muscles

Esta serie lleva 2 temporadas en la plataforma y combina artes marciales y hechizos. Su protagonista, Mash Burnedead, se vale de su fuerza bruta en un mundo donde la magia lo es todo. Él y sus amigos, Finn Ames, Lance Crown y Dot Barrett, estudian en la Academia de Magia Easton. Su tono paródico de los clichés la ha posicionado como una de las mejores producciones de comedia de acción en el anime.

Te puede interesar: Así sería 'Volver al Futuro' si la película empezara en 2025, según la IA



The Apothecary Diaries

Esta serie superó las 7,8 millones de visualizaciones y lleva al espectador a la corte imperial china. Allí Maomao, hija de un boticario, se ve envuelta en misterios de la realeza por su conocimiento en preparado de hierbas y pociones. La producción es una mezcla de suspenso, romance y sabiduría ancestral.



Dandadan

Esta serie superó las 7,5 millones de visualizaciones y abarca la temática sobrenatural con sentido del humor. En esta producción hay demonios, poderes sobrenaturales y gags que rozan lo absurdo. Por este motivo, se ha convertido en la favorita de personas que buscan mucha acción y carcajadas garantizadas.



Solo Leveling

Esta serie de anime es una de las más ovacionadas en lo que va de 2025. Superó las 7,4 millones de visualizaciones en Netflix. La trama aborda a Jinwoo: un cazador de nivel bajo que descubre un misterioso sistema de juego en la vida real. Su éxito reside en las batallas épicas que libra el protagonista con sus poderes.