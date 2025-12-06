La millonaria cifra que Cristiano Ronaldo tendría que pagar si se divorcia de Georgina Rodríguez

Después de años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se dirigen al altar para formalizar su compromiso matrimonial. A sabiendas de que son una pareja famosa y muy adinerada, los fans y los medios comenzaron a preguntarse: ¿qué pasaría si la pareja más mediática del mundo decide separarse? Y es que generalmente este tipo de matrimonios tienen acuerdos millonarios. La respuesta llegó rápido y es evidente que ellos no son la excepción: Si la pareja decide divorciarse, Georgina recibiría más de 114,000 dólares al mes de por vida, además de convertirse en dueña de una de las mansiones más lujosas de CR7.

La millonaria suma que Cristiano Ronaldo deberá pagar si se divorcia de Georgina Rodríguez

Este acuerdo, revelado por una revista portuguesa, ha generado un enorme interés porque confirma algo que pocos sabían: la pareja firmó un prenupcial años antes del compromiso, justo después del nacimiento de su hija Alana Martina.

¿Qué incluye el acuerdo prenupcial entre Cristiano y Georgina?

De acuerdo con el informe, el documento contempla dos beneficios principales para Georgina en caso de divorcio:

1. Una pensión vitalicia millonaria

Gio recibiría más de 114 mil dólares mensuales para garantizar su estabilidad económica y la de sus hijos, independientemente del rumbo que tome la relación.

2. Una mansión de lujo a su nombre

La modelo también se quedaría con la impresionante mansión de La Finca en Madrid, valuada en más de 5.64 millones de dólares, una de las propiedades más exclusivas del futbolista.

Este tipo de acuerdos es común en parejas donde ambos poseen fortunas considerables, pero en este caso destaca la claridad de los términos y el enfoque en la seguridad económica de Georgina y los niños.

¿Por qué Cristiano aceptó un acuerdo tan sólido?

Aunque para muchos la cifra parece descomunal y bastante elevada, para CR7 no lo es, pues solo representa una parte mínima de su imperio financiero.

El jugador cuenta con una fortuna aproximada de 671 millones de dólares, además de un contrato con el Al-Nassr que actualmente le otorga 230 millones anuales.

Para él, el prenupcial funciona como una estrategia legal para evitar problemas mayores. Con este se ahorra conflictos legales millonarios a futuro. De esa forma puede proteger su patrimonio y a la vez garantizar el bienestar de su familia, pase lo que pase.

¿Qué significa esto para la pareja?

Para muchos, este tipo de acuerdos son señales negativas; sin embargo, lo más probable es que para la pareja represente una forma de entenderse, prevenir y cuidar a su familia. Y, por ahora, todo indica que Cristiano y Georgina están más fuertes que nunca rumbo al que podría ser el evento del próximo año.

