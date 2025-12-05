Enviudó, se deprimió, pensó en el suicidio y ahora brillará en el Sorteo del Mundial 2026

El ex jugador del West Ham United, Leeds United y Manchester United, Rio Ferdinand, será el encargado de conducir la ceremonia del Sorteo del Mundial hoy viernes 5 de diciembre.

La historia de vida de Rio Ferdinand no siempre estuvo llena de éxito y buenos momentos. Pasó por situaciones duras que casi lo llevan a atentar contra su vida.

¿Qué le pasó a la esposa de Rio Ferdinand?

En 2013 le detectaron cáncer de pecho a Rebecca Ellison, esposa de Rio Ferdinand, sin duda fue una noticia que los marcó durante los años que ella tuvo la enfermedad, posteriormente en 2015 lamentablemente falleció dejando a tres pequeños y su esposo.

El duelo de Rio Ferdinand, ¿Qué pasó después de la muerte de su esposa?

Trás morir su esposa a Rio dejó de interesarle el fútbol y su carrera, entró en una profunda depresión al ver que sus hijos se habían quedado sin una mamá. Él siempre se resistió a buscar ayuda y fue hasta que tuvo un accidente en auto que se replanteo muchas cosas sobre su vida y el futuro de sus hijos, por lo que buscó salir de la situación en la que se encontraba.

Una de las cosas que se puede observar en su documental Rio Ferdinand: Being Mum And Dad son los retos que enfrentó al no haber una figura materna en el hogar. Él era una estrella del fútbol y poco sabía sobre los quehaceres y cuidados. Sin embargo, aprendió de cada tarea dejando en claro que ser madre y padre es algo que ha sabido llevar adelante.

De ser jugador a ser la estrella varonil de conducción en la ceremonia del Sorteo del Mundial 2026

Doy las gracias a las autoridades competentes por esta oportunidad y por animarme a hacerlo —concluyó—. Quiero estar a la altura y hacerle justicia al cargo, ya que es un momento muy importante

Fueron algunas palabras que el ex jugador del Manchester dijo sobre su participación en el evento.

En este evento que mezcla lo mejor del deporte, el entretenimiento y noticias sobre las rivalidades del equipos este mundial, no pudo haber estado otra persona que Rio, mismo que lideró a uno de los equipos más importantes del mundo, Manchester United, a La Liga de Campeones de la UEFA de 2008 y en la Final de La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008.

Este evento será histórico, y es un adelanto en todos los sentidos de lo que pasará y veremos en el próximo mundial 2026.