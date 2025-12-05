¡Sigue robando corazones! Querido conductor de La Academia es invitado en al Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este viernes durante el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pudimos ver a uno de los actores mexicanos más queridos de todos, pues el mismísimo Jaime Camil asistió a esta exclusiva ceremonia donde además de carisma, acudió con su hijo, quien también se llama Jaime.

Incluso a través de la mejor cobertura y señal de este gran torneo, la de Azteca 7, pudimos ver por breves momentos al actor, quien además de ser muy reconocido en México, en los últimos años ha ganado una gran popularidad en los Estados Unidos, por lo que era de esperar que, en este evento celebrado en el Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas en Washington, D.C.

¿Cuál fue el paso de Jaime Camil en el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Antes de que iniciara la gala, el mexicano compartió su emoción a través de sus redes sociales, donde pudimos ver la felicidad de este al poder asistir a un evento como este junto a su hijo Jaime, donde posteó lo siguiente en Instagram:

"Qué locura estar aquí en Washington disfrutando de este histórico evento con mi hijo! 2026 @fifaworldcup FINAL DRAW 🙌🏽🌎🌍 Mucha suerte a todas las naciones y que les toque en un buen grupo 💪🏽 @fifa".

¿Cuáles han sido los mejores trabajos de Jaime Camil?

Su primera aparición en televisión fue como conductor del programa de TV Azteca, “El show de Jaime Camil” en el año 1996 y posteriormente “Que nochecita con Jaime Camil”, ambos un éxito que ayudaron a posicionarlo como una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana.

Fue este 2024, cuando Jaime se robó el corazón de todo México durante su conducción de La Academia en la generación número 14, donde semana a semana nos dio grandes momentos y lo mejor de las voces de México.

Un hombre de familia ¿Qué se sabe la esposa e hijos de Jaime Camil?

Jaime ha mantenido su relación y su vida amorosa en bajo perfil, alejado de escándalos sobre su matrimonio o hijos, pues hemos podido ver que se dedica meramente al trabajo y a su familia.

El actor se encuentra casado desde el 2013 con la modelo Heidi Balvanera, siendo una de las relaciones más queridas del espectáculo quienes tienen dos hijos: Elena de 14 y Jaime de 11 años de edad.

