Trabajó haciendo ventas, laboró para los árabes y ahora CONDUCIRÁ el sorteo del Mundial de la FIFA 2026

Samantha Johnson será la encargada de conducir el Sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre junto a sus compañeros Rio Ferdinand y Eli Manning. La periodista y conductora no es nueva en el medio, tiene una trayectoria impecable y a lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos del mundo deportivo.

¿En qué proyectos ha participado Samantha Johnson?

La periodista participó en la Copa Mundial de Qatar 2022, evento donde Argentina resultó victoriosa y los Mundial de Clubes de 2021 y 2025, donde Chelsea se llevó la victoria. Por otro lado, condujo “The best 2023” evento en donde el argentino Leonel Messi se llevó la corona. Por otro lado, una de sus grandes victorias fue ser parte de un documental de la UEFA en donde hablo sobre su historia como profesionista siendo una mujer de color.

Antes de llevar su carrera al máximo nivel se desarrolló en otros medios como las ventas. Sin embargo, su talento, perseverancia y constancia la llevaron a ser hoy en día una mujer importante en la televisión. Actualmente cuenta con un podcast, Now You Know, proyecto en donde da voz a muchas mujeres, motivo por el cual es una persona que no solo sobresale en el eje deportivo sino que también lleva su voz a otro tipo de espacios ayudando a muchas mujeres.

Por otro lado, el papel de las periodistas en el deporte hoy en día es crucial. Actualmente son un pilar esencial en los medios de comunicación. Cada país cuenta con reconocidas figuras que llevan las coberturas y entrevistas a otro nivel. En el caso de México una de las personalidades más destacadas es Inés Sainz de Azteca Deportes.

¿Qué artistas estarán presentes en el Sorteo del Mundial 2026?

Esta ceremonia deportiva también tendrá un espacio para performances que no tienen nada que ver con el fútbol como es el caso de la presentación de Andrea Bocelli; tenor italiano conocido por su famoso tema “Vivo por ella”, Robbie Williams; cantante de pop-rock, quien es intérprete de temas como Feel, Engels y Rock DJ y Nicole Scherzinger, artista del grupo The Pussycat Dolls, quién tendrá una participación en el evento.

