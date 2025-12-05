Robbie Williams ENCIENDE el Sorteo del Mundial 2026 con una INVITADA SORPRESA que nos hizo preguntarnos: ¿dónde está Laura Pausini?

El Sorteo del Mundial 2026 ha estado LLENO de momentos para los fanáticos del entretenimiento, y es que después de la presentación MAGISTRAL de Andrea Bocelli, tocó presenciar la presentación de uno de los artistas más esperados del día: Robbie Williams, quien además de haber llegado en un increíble traje lila (destacándose claramente entre los presentes), encendió el escenario del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, al cantar "Desire" el himno oficial de la FIFA que se presentó hace alrededor de 4 meses, después de la final del Mundial de Clubes 2025.

Sin embargo muchos notaron una CLARA ausencia en el número musical, y es que "Desire" es una colaboración entre Robbie Williams y la querida cantante Laura Pausini, quien NO LLEGÓ al escenario. En su lugar se presentó Nicole Scherzinger, actriz y cantante estadounidense quien tuvo la oportunidad de colaborar con el originario de Reino Unido.

Patrick Smith/Getty Images WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Robbie Williams and Nicole Scherzinger perform during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

¿Por qué no fue Laura Pausini al Sorteo del Mundial 2026?

Hasta el momento no contamos con declaraciones oficiales de la cantante italiana, sin embargo en redes sociales se especula que podría haberse tratado un tema de agenda, recordemos que Laura Pausini terminó su gira internacional "Io Canto" hace relativamente poco, teniendo como última fecha el 24 de noviembre en Amsterdam.

¿Quién es Nicole Scherzinger y cuáles son sus canciones más famosas?

Nicole Scherzinger es originaria de Hawái y saltó a la fama cuando formó parte del grupo musical The Pussycat Dolls, después de consolidarse como una actriz y cantante de renombre formó parte de varios shows de talentos como jueza, tal es el caso de The X Factor, programa al que perteneció por alrededor de 5 años.

Entre sus canciones más famosas se encuentran:

