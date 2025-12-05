ÚLTIMA HORA: Homenajean a Bob Marley en el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a 44 años de su muerte; hija y nieto se rinden ante él, mientras Jamaica sueña con la clasificación

Durante el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevó a cabo una presentación que rindió homenaje a uno de los pioneros del reggae, Bob Marley, quién fue una leyenda e internacionalizó la música jamaiquina, llevándola a los oídos de todo el mundo.

¿Quiénes cantaron en la ceremonia del Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este viernes durante la ceremonia del Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la artista Lauryn Hill ofreció una presentación ante los asistentes y todo el mundo interpretando temas de rap, soul y reggae. Uno de sus invitados fue el talentoso YG Marley, quién también es su hijo y nieto de la Leyenda Jamaiquina.

En un escenario con pantallas que emulaban líneas tridimensionales de colores, los cuáles recordaban a Bob Marley, y unos músicos tocando el bajo, batería y teclado acompañados de coristas, ambos artistas interpretaron temas populares de Marley, dándole su propio estilo a cada tema.

Tanto Lauryn Hill como YG Marley demostraron tener una sinergia enorme, disfrutaron cada momento juntos en el escenario, saltando y animando al público en todo momento.

Outfits que sobresalieron en el escenario

Sin duda, Lauryn Hill y YG Marley comparten algo en común más allá de su sangre: el gran gusto por la moda, las tendencias y sobresalir a partir de looks. Ambos apostaron por piezas llenas de color como un sombrero rojo, lentes oscuros, abrigos y chamarras con textura y mucho peluche, algo que en la última semana de la moda se vió muy presente. YG apostó por una gorra verde que sin duda le dió mucho estilo y unos lentes que combinaban con todo el atuendo y la paleta de color que llevaba.

Jamaica presente a nivel musical, pero ¿a nivel deportivo?

Este país desde el año 1998 no va al mundial. Sin embargo, están a un torneo de clasificar y tener la oportunidad de jugar por la Copa del Mundo 2026, algo que sin duda Bob Marley hubiera amado ver, ya que siempre fue gran fan de este deporte.

A 44 años de su muerte la leyenda sigue viva no solo por el homenaje que tuvo en este evento sino por la historia que su música hizo a nivel mundial y a los millones de personas que impactó con sus letras y sonidos. Sin duda este Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 trajó recuerdos llenos de nostalgia musical y cultural.

