IRREAL: Precio del reloj que uso Wyclef Jean en la alfombra roja del Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Wyclef Jean, rapero y actor haitiano, perteneciente al grupo The Fugees, mejor conocido por interpretar una de las canciones más icónicas en la historia de la música junto a Shakira: Hips Don't Lie, desfiló por la alfombra roja del Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 portando una pieza muy lujosa: un reloj de la marca Hublot, con un precio de 24,000 dólares.

¿Cuánto cuesta en pesos mexicanos el reloj?

El reloj del rapero equivale a $436,490.14 es decir casi MEDIO MILLÓN de pesos mexicanos, cifra altísima que sin duda no cualquier persona puede pagar.

Lo que hace especial esta pieza es el color negro y dorado, lo que le dan una elegancia y porte enorme. El nombre del modelo es “Classic Fusion King Gold” y se encuentra disponible en el sitio web de la marca.

El look de Wyclef Jean, clásico y elegante

El rapero hizo una de las mejores elecciones que pudo haber hecho: elegir básicos que nunca pasan de moda y siempre se ven bien. También esto fue un plus para que su muñeca sobresaliera con la pieza carísima que llevaba puesta. En su caso los accesorios le dieron un plus a todo el outfit: unos lentes negros, un sombreo y una combinación de texturas ya que su blazer parece ser de terciopelo, con lo que sin duda marcó una diferencia entre todas las celebridades que pasaronm por la alfombra.

Por otro lado, la camisa blanca hizo que absolutamente todos los accesorios y el look completo resaltaran entre todos los demás outfits. Y como la actitud siempre es lo más importante, sus gestos faciales lo hicieron ver imponente, seguro de sí mismo y con mucha presencia ante las cámaras.