¡Increíble! De jugar a lado de Cristiano Ronaldo a trabajar en construcciones: Esta es la historia de este exfutbolista

El mundo da muchas vueltas y nunca sabemos lo que está por venir, así lo hemos visto con este personaje quien en los últimos años despuntó dentro del mundo del deporte e incluso fue considerado como una promesa, pero todo cambió y hoy se ha dedicado a la construcción.

Este trabajador de construcción nació en agosto de 1999 en Suiza y a una edad temprana edad llamó la atención de grandes clubes deportivos, dentro de ellos la Juventus de Turín, equipo al que perteneció en su filial sub-23 durante un par de temporadas, entre 2017 y 2019, donde llegó a subir de categoría y entrenar mano a mano con Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista de todos los tiempos de acuerdo con algunos fanáticos del fútbol.

¿Qué fue lo que pasó con Cendrim Kameraj?

Aún cuando llegó a uno de los clubes más importantes del todo el fútbol, Cendrim Kameraj ciertamente no logró encontrar su mejor nivel y durante esos aún años de formación, el sueco sufrió tres roturas de ligamentos cruzados, las cuales le impidieron seguir con su carrera y lo llevaron al retiro a la edad de 25 años.

Tras varios intentos y la complejidad física y mental que exige el deporte, Kameraj optó por poner final a su carrera en el fútbol y hoy en día trabaja como consultor de recursos humanos en una constructora, lo que lo ha acercado a las obras, dando un giro de 180°.

Hace poco declaró para un medio lo siguiente:

“Con el tiempo encontré la paz, comprendí que la vida no termina cuando termina tu carrera deportiva”.

Aunque ha compartido su deseo de volver al fútbol, en otra faceta, y actualmente entrena al FC Ebikon, un pequeño equipo suizo que le ha permitido seguir dentro del deporte.

“Incluso fuera del fútbol, sólo quiero construir una buena vida y ser feliz”, finalizó.

