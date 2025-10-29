Este es el error que tuvo el opening original de Dragon Ball Z y nunca notaste

Dragon Ball Z se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

Dragon Ball Live Symphonic: así vivieron los fans el primer concierto en el Auditorio Nacional [VIDEO] Los fans recordaron los mejores momentos que pasaron frente a la televisión durante su infancia tras el primer concierto de Dragon Ball: Live Synphonic:

Sin embargo, si bien muchos fans se saben de memoria el opening característico de la serie de anime basada en el manga de Akira Toriyama, lo cierto es que puede haber pasado desapercibido un error que ha descubierto un internauta en los últimos años.

Te puede interesar: ¿Rosalía le lanza una indirecta a C. Tangana en su nuevo single Berghain? Las redes creen que sí

¿Cuál es el error del opening original de Dragon Ball Z?

Un fan de la serie descubrió un error en el primer opening de Dragon Ball Z: el CHA-LA HEAD-CHA-LA de Hironobu Kageyama. Para analizarlo detenidamente: en los primeros 21 episodios, los caracteres en hiragana tenían un aspecto borroso en el segundo 17.

Al cabo de unos 5 meses aproximadamente, los creadores se dieron cuenta de este aspecto y lo modificaron. Es decir, rectificaron la imagen para ofrecerla al espectador en la calidad adecuada. Este momento clave del opening fue el que pasó desapercibido para muchos fans a lo largo de estos años.

Saviez-vous que les épisodes 1 à 21 de DBZ comportent une erreur à partir de la frame à 17.809 secondes dans l'opening ?



Les Hiraganas commençaient avec un effet "flou"



1 erreur qui a été corrigée à partir de l'épisode 22



+ différence de colorimétries ! pic.twitter.com/oUygtxlAwn — Goku_4K (@Goku_4000) October 24, 2025

Te puede interesar: Estos son los ESTRENOS imperdibles en CARTELERA que llegarán a los cines durante NOVIEMBRE 2025

¿Cuáles son las producciones que integran la franquicia Dragon Ball?

A lo largo de estas décadas luego de la creación del manga, se han llevado a cabo diferentes producciones de Toei Animation. En 1986 se lanzó Dragon Ball. Años más tarde llegó Dragon Ball Z. Finalmente, la obra se completó con Dragon Ball GT en los años 90.

Pero en 2009 llegó la nueva serie de los saiyans: Dragon Ball Kai. Sin embargo, esta en realidad fue una remasterización acotada de Dragon Ball Z. Luego se lanzó Dragon Ball Super en 2015, Super Dragon Ball Heroes en 2018 y Dragon Ball Daima en 2024. Con todo esto, los fans continúan expectantes ante cualquier otro lanzamiento que los ilusiona con ver de regreso a sus personajes favoritos del anime.