¡Megapuente en CDMX! Estas son las actividades GRATIS que podrás hacer esta semana con motivo del Día de Muertos

¡Por fin estamos en una de las semanas más esperadas del año! Las y los mexicanos tenemos mucho cariño por el tradicional Día de Muertos y año con año la CDMX se llena de actividades para conmemorar esta festividad milenaria con la que recordamos a quienes han partido.

Aunque algunas actividades se han llevado a cabo en los últimos días, tradiciones como Halloween y Día de Muertos convergen en esta semana, por ello te dejaremos una lista de cosas por hacer totalmente GRATIS en la Ciudad de México en esta semana. ¿Lo mejor? Que este fin de semana se junta con el megapuente.

¿Qué hacer en CDMX este Día de Muertos? Estas son las actividades totalmente gratuitas

Festival de Flores de Cempasúchil

La avenida Paseo de la Reforma también recibirá el Festival de Flores de Cempasúchil entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, evento donde productores exhibirán y ofrecerán esta característica flor, además de más productos.



Del 17 de octubre hasta el 2 de noviembre de 10:00 am a 8:00 pm.

Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CDMX

El corazón de la CDMX se llena de un aura sin igual esta temporada, por lo que no te puedes perder la Ofrenda Monumental del Zócalo, donde este año la temática de sobre el peregrinaje de Aztlán para la construcción de la Gran Tenochtitlan te dejará sin palabras



Del 25 de octubre al 2 de noviembre (Exposición las 24 horas del día)

Festival de Ofrendas y Catrinas

En los conocidos Perímetro A y B del Centro Histórico se estará realizando el Festival de Ofrendas y Catrinas, donde más de 100 altares y exhibiciones temáticas se harán presentes por las calles del corazón de la Ciudad de México.



Del 28 de octubre al 3 de noviembre (exposición 24 horas) en el Perímetro A y B del Centro Histórico

Feria de Día de Muertos

El Museo Nacional de Culturas Populares ubicado en Av Miguel Hidalgo #289, Coyoacán, recibirá la Feria de Día de Muertos donde podrás encontrar desde las tradicionales calaveritas de azúcar hasta algunas artesanías de temporada y participar en diversas actividades culturales por anunciar.



Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 11:00 am a 7:00 pm

Halloween de Perritos

No te pierdas esta tierna pasarela y concurso de disfraces para lomitos en el Centro Cultural Futurama, donde además habrá una zona de juegos y espacios para realizar una adopción.



El viernes 31 de octubre de 2:00 pm a 8:00 pm

Mis Sabores: Feria Gastronómica, Cultural y Artesanal

El Kiosco Morisco vivirá de esta feria gastronómica y este año realizarán una procesión de catrinas, además de que habrán talleres, obras de teatro y música en vivo.



Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 10:00 am a 9:00 pm

Noche del Axolotl 2025

La Casa Jaime Sabines será sede de la Noche del Axolotl 2025, un festival que tendrá teatro, danza, música en vivo; así como algunos talleres, conferencias.

Del 1 al 2 de noviembre de 12:00 pm a 8:00 pm

Gran Desfile de Día de Muertos

El Gran Desfile de Día de Muertos se ha vuelto en los últimos años (gracias a James Bond) uno de los eventos más queridos donde cientos de personas recorren disfrazados todo Paseo de la Reforma, donde incluso hay colectivos y carros alegóricos.



Este 1 de noviembre a las 2:00 pm

Obra de teatro en el Zócalo

Esta semana el Zócalo será testigo de la presentación de la Ópera Cuauhtemóctzin, una obra está basada en el Episodio Guatimótzin, pieza compuesta en 1871, siendo un gran evento cultural.

