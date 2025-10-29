La miniserie de solo 4 episodios que está basada en hechos reales y te dejará los pelos de punta

En la constante competencia entre las plataformas de streaming, Netflix ha lanzado varias producciones que están dando qué hablar. Así es el caso de una miniserie de pocos episodios que se basa en hechos reales.

Esta miniserie cuenta específicamente con 4 episodios y ha dejado a los usuarios de la plataforma con los pelos de punta. Conoce de qué se trata El Monstruo de Florencia, cuya fecha de estreno fue el pasado 22 de octubre.

¿De qué se trata la miniserie El Monstruo de Florencia de Netflix?

Las series basadas en hechos reales se han posicionado como las favoritas de los usuarios mexicanos de Netflix. El Monstruo de Florencia no es la excepción. Esta miniserie italiana se estrenó hace pocos días en la plataforma y revive la historia de uno de los casos criminales más enigmáticos y aterradores de la historia del país europeo.

"Mientras un asesino en serie que ataca a parejas siembra el terror en Italia, las autoridades indagan un caso de 1968 que podría ser la clave para dar con 'El Monstruo de Florencia'”, reza la sinopsis de esta producción europea estrenada recientemente.

La trama se centra en la ola de asesinatos que azotó la Toscana entre 1968 y 1985. En ese entonces, un asesino atacaba a parejas jóvenes en coches aparcados en zonas aisladas (generalmente en noches sin luna). Usaba una pistola y un cuchillo para matar, pero también mutilaba los genitales de las mujeres de forma ritualista.

¿Cuánto duran los capítulos de la miniserie El Monstruo de Florencia y quiénes son los actores del elenco?

La miniserie recientemente estrenada cuenta con 4 episodios. Cada uno de ellos dura aproximadamente 60 minutos. Por este motivo, la producción es ideal para hacer un maratón de tarde o noche.

Esta producción audiovisual italiana disponible en Netflix ha sido dirigida por Stefano Sollima y combina reconstrucción histórica de los crímenes con suspenso. Parte de su elenco está conformado por los actores Marco Bullitta, Valentino Mannias y Francesca Olia.