Ni Solo Leveling ni Shangri-La Frontier: este es el anime de romance que los supera y está disponible en México

En los últimos años ha crecido el interés de las nuevas generaciones por producciones enmarcadas en el género del anime. Estas obras suelen abordar diferentes historias y tramas, pero todas coinciden en su narrativa atrapante y adictiva para muchos fans. De hecho, las mismas suelen ocupar los primeros puestos de lo más visto en plataformas como Netflix.

Así es el caso de producciones que se realizaron bajo la categoría del romance y ofrecen historias tiernas que mezclan humor y situaciones cotidianas que empatizan con el espectador. Ejemplo de ello es la serie animada que cosecha cada vez más seguidores en Netflix: La Nobleza de las Flores.

La Nobleza de las Flores: el anime que es furor en la plataforma de Netflix

El anime La Nobleza de las Flores se encuentra dentro del Top 10 de series más vistas de Netflix y ha logrado cautivar a todos los usuarios que la ven. Incluso, ha desplazado al fenómeno Solo Leveling (a pesar de estar disponible en una plataforma diferente).

Esta serie animada de romance fue producida por CloverWorks: el estudio responsable detrás de Spy x Family. Está basada en el manga de Saka Mikami y cuenta con 10 episodios disponibles en la plataforma.

¿De qué trata el anime La Nobleza de las Flores que está disponible en Netflix?

La Nobleza de las Flores sigue la historia de Rintarou y Kaouruko: dos jóvenes que viven en mundos completamente opuestos. Mientras Rintarou asiste a una escuela de mala reputación, Kaouruko acude a una academia de élite.

Ambos protagonistas romperán los prejuicios al pasar tiempo juntos, enfrentando la dinámica social que los rodea. La producción de esta serie de anime es una adaptación del manga japonés escrito e ilustrado por Saka Mikami. La obra audiovisual se estrenó en julio de 2025 y desde entonces sigue conquistando el corazón de más espectadores.