Así lucía Chris Evans a sus 16 años cuando debutó en Hollywood

A sus 44 años, Chris Evans se ha consagrado como uno de los actores más exitosos de Hollywood. El artista estadounidense ha sido nominado en varias oportunidades a importantes premios de la industria cinematográfica y se ha hecho acreedor de algunos de estos reconocimientos por sus trabajos en la pantalla grande.

Una de las últimas actuaciones más estelares del actor ganador de un MTV Movie Awards, fue su interpretación durante varios años en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM), donde encarnó al soldado “Steve” Rogers, posteriormente proclamado como Capitán América.

Sin embargo, sus fans quizás no recuerden cómo lucía el también productor a sus 16 años. Esa, sin duda, fue la edad que marcó un antes y después en su exitosa carrera.

¿Quería gemelas? Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera TV Azteca [VIDEO] Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ se pronunció al respecto. Además, mostró su emoción por Mentiras.

Te puede interesar: “La gente habla mal de mi y les hace bien”, Christian Nodal asegura que ya no se engancha con los medios

¿Cómo lucía Chris Evans cuando debutó en Hollywood?

Christopher Robert Evans, como realmente se llama el artista, comenzó su carrera en la actuación desde que era tan solo un joven de 16 años. Muy pocas personas saben realmente cuál fue su primera aparición en pantalla.

El actor fue parte de Biodiversity: Wild About Life! en 1997. Esta producción se tradujo en un video educativo de tan solo 57 minutos. El audiovisual trataba sobre la protección del medio ambiente y Chris interpretó a un estudiante de secundaria con el clásico corte de pelo boy band bob que estaba de moda en los años 90.

Te puede interesar: ¿Quiso formar una familia con Lupillo Rivera? Belinda rompe el silencio y da su versión

¿Qué dijo Chris Evans sobre sus inicios en la actuación?

En una entrevista de 2016 donde promocionó la película Capitán América: Civil War, el también director de cine contó que se sintió muy a gusto en su primera experiencia actoral profesional. “Me sentí como una estrella de cine porque nos dieron sándwiches para el almuerzo. Para mí fue enorme, había un casting cerca de mi casa, estaba en séptimo grado y me quité los brackets para poder participar” , fue parte de su confesión.

Además, Chris Evans afirmó que la experiencia fue muy importante en su vida y en aquél entonces: “Es solo un video educativo ridículo. Fue filmado en Lincoln, cerca de mi ciudad. Es algo muy tonto, pero en ese momento, era algo muy importante para mí”.